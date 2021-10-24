رحلة اعتيادية لصيد تونة زرقاء تتحول إلى إنقاذ حوت مقيد في قاع البحر

2021/10/24 | 19:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة لخمسة أصدقاء يصطادون قبالة سواحل كاليفورنيا، كانت سمكة التونة التي يتجادلون بشأنها بوزن 180 رطلا تمثل صيدًا كبيرًا.لكن عدد منهم لم يعرف أن عملية الإفراج التي حدثت في اليوم التالي، هي ما سيتحدثون عنها لسنوات قادمة.وفي تقرير رينا ناكانو مراسلة قناة KGTV، الفيديو الذي يُظهر تحرير الحوت العالق في المياه.

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