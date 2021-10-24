العرداوي: هناك اصرار دولي على ابعاد القوى الداعمة للحشد عن البرلمان

2021/10/24 | 20:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مرشح حركة حقوق، صباح العرداوي، اليوم الاحد، المفوضية حرمت عدد كبير من الجماهير من المشاركة بالانتخابات، مشيرا ان هناك اصرار دولي على ابعاد القوى الداعمة للحشد عن البرلمان.وقال العرداوي لبرنامج “بضم العين” ان “ما صدر عن مجلس الامن الدولي هو خروج عن الحيادية”، مبينا ان “بيان مجلس الامن يؤكد تدخله بالشأن العراقي […]

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