لم أعد أعرف أحد...العيون اللاقطة ؟ - مريم نجمه

2021/10/24 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه العيون اللاقطة : لم أعد أعرف أحد ..!عصر التسليع والإستهلاك تسليع الإنسان على قدم وساق هُزال الأغنية العربية الحديثة انحطاطها , ضحالتها سرعة انطفاءها عدم ديمومتها تتلاشى كزبد البحر كلما هب النسيم ؟هناك أسباب لهذا الإنحطاط أسباب داخلية وخارجية , إقتصادية سياسية ثقافية فكرية إعلامية .



في الآونة الأخيرة من القرن الماضي 1990حتى يومنا هذا وبداية 2020 - 2021 تبدلت معظم الأغني ......





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