#طلال_الربيعي أوربا في أواخر عام 2019، صدمت عميلة وكالة المخابرات المركزية آن ساكولاس وقتلت مراهق بريطاني يدعى هاري دن بسيارتها، بينما كانت تقود سيارتها على الجانب الخطأ من الطريق، بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في كروتون في المملكة المتحدة.



While demanding Assange, US refuses to extradite CIA agent who killed British teen

