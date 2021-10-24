2021/10/24 | 20:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن موقع “ProfoundSpace.org” أنّ “ناسا” قد تطلق اختبار رحلة “#Artemis I” إلى القمر في شهر شباط من العام المقبل، حيث تتوقّع وكالة الفضاء أن تنطلق في 12 شباط.وتخطّط “ناسا” لاختبار كل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنطلاقة برنامج “أرتيميس” الفضائي… “ناسا” تُحدّد موعد مهمتها الأولى في شباط 2022 المركز الخبري الوطني.

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