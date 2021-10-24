حريق بالقرب من معمل غاز الرميثة

2021/10/24 | 20:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفارز منعت توسع النيران ووصولها إلى الدور السكنية ومعمل غاز الرميثة القريب.

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