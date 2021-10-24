المجتمعية تمنع شابا من الانتحار وتحبط محاولة ابتزاز في محافظتين

2021/10/24 | 20:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الاحد، عن منع شابا من الانتحار في محافظة ميسان واحباط محاولة ابتزاز في محافظة كربلاء.

وقالت المجتمعية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها استطاعت من اقناع الشاب بالعدول عن فكرته بالانتحار والتمسك بالحياة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي له، وحث ذويه على رعايته والعناية به".واضافت انه "في غضون ذلك كشفت محافظة كربلاء المقدسة عن قيام إحدى النساء بتصوير سيدة في إحدى حفلات الزواج الخاصة، وتحويل صورها الى احد الأشخاص الذي قام بابتزازها وتهديدها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو الرضوخ لرغباته الدنيئة".

واشارت المجتمعية الى انها "قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب المرأة".

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