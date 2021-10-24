2021/10/24 | 20:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عن وجود أكثر من 1.7 مليون عاطل عن العمل مسجل في بيانات الوزارة.وقال مدير إعلام الوزارة نجم العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الوزارة تمنح القروض الصغيرة والتي وصلت إلى وجبة 31، أي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل العراقية: أكثر من 1.7 مليون عاطل.. و50 ألف قرض لإنشاء مشاريع صغيرة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل العراقية: أكثر من 1.7 مليون عاطل.. و50 ألف قرض لإنشاء مشاريع صغيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).