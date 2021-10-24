بالوثيقة.. نقابة الفنانين العراقيين تفتح باب الترشيح لانتخابات الهيئة العامة

2021/10/24 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الأحد، فتح باب الترشيح للنقابة لمدة أسبوع واحد.

وقال نقيب الفنانين جبار جودي عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) أنه "استنادا إلى أحكام الفقرة 13 من المادة الـ19 من قانون نقابة الفنانين العراقيين المرقم 129 لسنة 1969 قرر مجلس النقابة فتح باب الترشيح لانتخابات الهيئة العامة لمنصب النقيب وعضوية المجلس المركزي للنقابة وعضوية الشعب الفنية".

وأضاف ان "مدة فتح باب الترشيح ستكون اعتبارا من الـ25 من شهر تشرين الأول ولغاية 31 منه".

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