الشرطة المجتمعية تعلن إحباط عملية ابتزاز تعرضت لها سيّدة بغداد

2021/10/24 | 20:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشرطة المجتمعية، الأحد، إحباط عملية ابتزاز تعرضت لها سيّدة من قبل شخص في العاصمة بغداد.وقالت المجتمعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمكنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، من إيقاف عملية ابتزاز الكتروني مارسها شخص ضد سيدة من بغداد، نجم عنها قيام السيدة بدفع مبلغ …

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