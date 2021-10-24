المفوضية: 300 محطة ستُفتح للعد والفرز اليدوي

2021/10/24 | 20:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، انه سيتم فتح نحو 300 محطة من أجل عدها يدوياً، بناءً على طعون المقدمة إليها.وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز”، إنه “تم انجاز 816 طعناً رد منها 790 طعناً، والمقبولة بلغ عددها 26 طعناً، وهي الطعون التي تم قبولها …

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