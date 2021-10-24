محافظ ذي قار يعلن شمول الأجراء اليوميين بقطع الأرضي السكنية

2021/10/24 | 20:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار أعلن محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، الاحد، شمول الأجراء اليوميين بقطع الأراضي السكنية، فيما تقرر تخصيص مقاطعة لإنشاء “حي الرائعين”.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المحافظ قرر شمول الاجراء اليوميين العاملين في مؤسسات الدولة بتوزيع قطع الأراضي السكنية أسوةً بشريحة الموظفين …

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