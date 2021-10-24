مصرع وإصابة تسعة أشخاص بحادث مروري شمال الحلة

2021/10/24 | 20:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/لقي شخصان مصرعهما وأصيب سبعة أخرين بانقلاب عجلة كانوا يستقلونها على الطريق الرابط بين بابل وبغداد قرب قضاء المسيب شمال الحلة مساء اليوم.وقال مصدر في شرطة بابل" أن شخصين توفيا وأصيب سبعة آخرون بانقلاب عجلة كانوا يستقلونها على الطريق الرابط بين بابل وبغداد شمال الحلة.واضاف أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الحلة الجراحي للعلاج وأن تحقيق فتح بالحادث لمعرفة أسبابه"./انتهى

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