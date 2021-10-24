فيرونا يجتاح لاتسيو برباعية .. وفيورنتينا يتغلب على ضيفه كالياري بالدوري الايطالي

2021/10/24 | 20:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حقق هيلاس فيرونا انتصارا عريضا على ضيفه لاتسيو (4-1)، في اللقاء الذي احتضنه اليوم الأحد ملعب (مارك أنتونيو بينتجودي)، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.ووقع جيوفاني سيميوني على رباعية فريقه في (ق30 وق36 وق62 وق92)، بينما أحرز هدف الضيوف الوحيد شيرو إيموبيلي في (ق46).ورفع هيلاس فيرونا رصيده إلى النقطة الـ11، في المركز الـ11، بينما تجمد لاتسيو عند 14 نقطة، في المركز الـ7.وفي مباراة أخرى، تغلب فيورنتينا على ضيفه كالياري بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب (أرتيميو فرانكي).وجاء الهدف الأول عن طريق كريستيانو بيراجي في (ق21) من ركلة جزاء، وأضاف نيكولاس جونزاليس الهدف الثاني في (ق42)، وحمل الهدف الثالث توقيع دوشان فلاهوفيتش في (ق49).ورفع فيورنتينا رصيده إلى النقطة الـ15، محتلا المركز الـ6، فيما تجمد كالياري عند 6 نقاط، في المركز الـ19 وقبل الأخير./انتهى9

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