عمليات سومر : عملية أستباقية لفرض القانون تسفر عن ضبط  أسلحة واعتدة في سوق الشيوخ 



عمليات سومر : عملية أستباقية لفرض القانون تسفر عن ضبط  أسلحة واعتدة في سوق الشيوخ 
2021/10/24 | 20:20 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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