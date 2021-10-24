المجتمعية تمنع شاباً من الانتحار وتحبط محاولة ابتزاز في كربلاء

2021/10/24 | 20:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشرطة المجتمعية، الأحد، إحباط محاولة ابتزاز تعرضت لها سيّدة في محافظة كربلاء، فيما اشارت إلى منع شاب من الانتحار في محافظة ميسان.

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وقالت المجتمعية في بيان تلقى "ناس"، (24 تشرين الأول 2021)، إنه "تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية من إنقاذ شاب من محاولة انتحار بسبب سوء حالته الصحية والمادية في محافظة ميسان".

وأضافت، أنها "قامت باقناع الشاب بالعدول عن فكرته بالانتحار والتمسك بالحياة، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي له، وحث ذويه على رعايته والعناية به".

وتابعت، "وأحبطت مفارز المجتمعية، عملية ابتزاز، تعرضت لها سيدة من محافظة كربلاء، وذلك بعد تلقيها بلاغاً عن قيام إحدى النساء بتصوير سيدة في إحدى حفلات الزواج الخاصة، وتحويل صورها إلى أحد الأشخاص الذي قام بابتزازها وتهديدها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو الرضوخ لرغباته الدنيئة".

وبينت، "في الأثناء قامت الشرطة المجتمعية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب المرأة".

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