خماسية نظيفة لليفربول في مانشستر يونايتد.. وهاتريك صلاح يجعله الهداف الإفريقي التاريخي للدوري الإنجليزي

2021/10/24 | 20:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي ليفربول بخماسية نظيفة في شباك مانشستر يونايتد، مساء الأحد، في لقاء الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).في وقت سجّل المصري محمد صلاح هاتريك تاريخي لصالح الريدز.

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