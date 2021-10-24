وزارة العمل: 50 ألف قرض منح لاصحاب المشاريع الصغيرة

2021/10/24 | 20:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، ان نحو 50 الف قرض تم منحه خلال هذه السنوات، لاصحاب المشاريع الصغيرة.

وقال مدير إعلام الوزارة نجم العقابي في تصريح تابعه NRT عربية (24 تشرين الاول 2021)، إن "وزارة العمل هي المعنية بالباحثين عن العمل، حيث تضم دائرة العمل والتدريب المهني الخاصة بمنح القروض وتسجيل الباحثين عن العمل"، مبينا أن "هناك اكثر من مليون و700 الف عاطل عن العمل مسجل في بيانات الوزارة".

وتابع أن "الوزارة تمنح القروض الصغيرة والتي وصلت الى وجبة 31، اي بمعدل 50 الف قرض على مدى هذه السنوات لانشاء مشاريع صغيرة"، موضحا أن "القروض الميسرة تسدد على مدى 5 سنوات، حيث تكون اول سنة فترة سماح وهي بالتقسيط المريح".

وأضاف، أن "الوزارة تبحث عن دعم هذه الفئة وخاصة شباب بالتنسيق مع المؤسسات المعنية من اجل التخفيف وتقليل نسبة العاطلين عن العمل".

وبشأن قانون الضمان الاجتماعي، أكد أن "لدى الوزارة دائرة الضمان الاجتماعي المعنية بالقطاع الخاص، حيث ننتظر اقرار قانون التقاعد الذي تمت قراءته الثانية ولم يصوت عليه"، لافتا الى أن "القانون فيه امتيازات كبيرة جدا تهتم بالقطاع الخاص".

وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أسباب تأخر اطلاق وجبة جديدة من قروض الباحثين عن العمل، مشيرة الى أن "الظروف الصحية التي مرت بالبلاد والعالم استدعت مراعاة الوزارة لظروف المقترضين وتأخير دفعات سداد مبلغ القرض، مما أدى الى تعثر اطلاق وجبات جديدة".

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