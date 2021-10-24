الجبوري: المفوضية ساهمت بعملية تنفير المواطن عن المشاركة بالعملية الانتخابية

2021/10/24 | 20:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد استاذ العلوم السياسية، علي الجبوري، اليوم الاحد، ان المفوضية ساهمت بعملية تنفير المواطن عن المشاركة بالعملية الانتخابية.وقال الجبوري لبرنامج “بضم العين” ان “مجلس الامن دعم نتائج الانتخابات قبل المصادقة عليها، وبيانه كان مستعجلا وبعيدا جدا عن الحيادية”، مشيرا “لم نستغرب من بيان مجلس الامن لان الحكومة المجلس بالانتخابات”.واضاف ان “الحركة الاحتجاجية […]

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