2021/10/24 | 20:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخفاجي يعلن إحالة 10 مشاريع ابنية مدرسية جديدة في الناصرية المركز الخبري الوطني.

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