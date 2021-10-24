نهاية معارضة مزيفة - التيتي الحبيب

2021/10/24 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيتي_الحبيب يتسابق الناطقون باسم المعارضة المخزنية للتأكيد على أن دورهم في المعارضة هو منع الاغلبية من الالتفاف او التراجع او التخلي عن النموذج التنموي الذي هو برنامج الملك.



هذا هو المآل الذي وصلت إليه المعارضة البرلمانية ممثلة في الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.



مثل هذه المعارضة لا يمكنها أن تتصور نفسها في وضع تعارض فيه أقوال أو تلميحات الملك ومحيطه.



إنها تشك في نوايا الأغلبية المخزنية وتتهمها بعدم ......





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