2021/10/24 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غادة_حداد "اذهبوا إلى الحربأو إلى الجحيم،فقطأغلقوا الباب وراءكم"بسام حجّارقرر والدا الطفلة الصغيرة لف رأسها بالعلم اللبناني، فيما إخوتها الأكبر يتشبثون بعصا يرأسها العلم، يسيرون بجانب ذويهم باتجاه ساحة الشهداء.



الإرسال مقطوع بسبب الضغط على الشبكة.



توقف العد عند امتلاء الساحة.



خط بشري وصل ساحة رياض الصلح بمنطقة الصيفي.



تختلف الأغاني والشعارات مع اختلاف الساحة وقاصديها.



الأيام الأولى ل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بقايا انتفاضة وعجز - غادة حداد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بقايا انتفاضة وعجز - غادة حداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).