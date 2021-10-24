ليفربول يقسو على اليونايتد في مسرح الاحلام

2021/10/24 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تغلب نادي ليفربول على نادي مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة دون رد على ملعب أولد ترافورد ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل خماسية ليفربول نابي كيتا في الدقيقة (5) وديوجو جوتا في الدقيقة (14) ومحمد صلاح في الدقائق(38- 45- 50).

حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، بعد تسجيله للاهداف الثلاثة، رقمين مميزين فقد اصبح هداف الدوري الانجليزي، واللاعب الافريقي الاعلى تسجيلا للاهداف في البريميرليج.

يذكر أن مانشستر يونايتد لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 60، وذلك بعد تعرض نجمه الفرنسي بول بوجبا للطرد بعد تدخله العنيف على نابي كيتا.

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