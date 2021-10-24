مقتل سائقاً سار عكس السير على يد الشرطة في بغداد!

2021/10/24 | 20:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر محلي في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد، الأحد، بأن شرطيين قتلا سائقاً سار عكس السير.وقال المصدر، إن “منتسبين اثنين في فوج حماية مصفى الدورة قاما بأطلاق النار على رجل في الستينات من عمره، كان يقود عجلة عكس اتجاه السير، ضمن منطقة الدورة قرب المصفى”.وتابع، أن “الحادث أدى إلى مقتله …

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