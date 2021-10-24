صعود أسعار النفط لأعلى مستوياتها في 3 سنوات

2021/10/24 | 20:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد ارتفعت أسعار النفط خلال تشرين الأول الحالي إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ ثلاث سنوات بعد أن تجاوز سعر البرميل حاجز 80 دولاراً.وقال تقرير لشركة كامكو إنفست، إن أسعار النفط الخام شهدت خلال الشهر الجاري زخماً تصاعدياً مدعومة بتزايد الطلب عليه في ظل سير الاقتصاد نحو التعافي من جائحة فيروس كورونا.وأشار …

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