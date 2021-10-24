نقابة صيادلة العراق تنوه عن دواء مغشوش

2021/10/24 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت نقابة صيادلة العراق، اليوم الاثنين، تنويها عن دواء مغشوش في السوق العراقي.

وذكرت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "يرجى الانتباه الى وجود مستحضر مغشوش وحسب التفاصيل الواردة في المرفق ادناه".

وبينت أن "لجان التفتيش ستقوم بمتابعة ذلك حرصا على الزملاء وعلى صحة المواطن العراقي".

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