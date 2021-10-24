ليفربول يسحق مانشستر يونايتد بملعبه بخمسة أهداف نظيفة

2021/10/24 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق ليفربول فوزاً كاسحاً على حساب نظيره مانشستر يونايتد، بنتيجة 5-0 في الجولة التاسعة من البريميرليج، على أرضية ملعب مانشستر " أولد ترافورد ".ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز الى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 14 نقطة في المركز السابع.

وسجل لليفربول هدف التقدم عن طريق نابي كيتا في الدقيقة "8" مستغلاً كرة من محمد صلاح، ثم سجل دييجو جوتا هدف ثاني في الدقيقة "14".وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل ثلاثية في الدقائق " 38، 45، 50 "، وسجل رونالدو هدفاً والغي بداعي التسلل، ثم طرد بوجبا في الدقيقة "60".

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