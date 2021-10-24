الانواء الجوية ترجح ان تكون هذه السنة جيدة من ناحية الامطار

2021/10/24 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس للأيام الثلاثة المقبلة، فيما رجحت أن تكون هذه السنة جيدة من ناحية الأمطار.وقال مدير إعلام الأنواء الجوية، عامر الجابري، في تصريح صحفي :" ان هناك اجتماعات من قبل جهات حكومية شاركت في دراسة الموسم المطري القادم ، من وزارة التخطيط والانواء ووزارات أخرى"، مبيناً أنه "لا يوجد أي توقع لغاية الان بأن يكون موسم الشتاء غزير الامطار".واضاف انه :" خلال الايام القادمة سيتم تقرير ذلك"، مرجحاً أن "تكون هذه السنة جيدة من ناحية الامطار".وبشأن طقس الأيام الثلاثة المقبلة، توقع الجابري، أن "تشهد هذه الأيام بعض قطع الغيوم وستكون الأجواء صحوة في المناطق الوسطى، ومن المحتمل وجود امطار خفيفة نهاية الأسبوع الحالي"، مؤكداً أنه "لغاية الان لا يوجد منخفض قادم للعراق"./انتهى8

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