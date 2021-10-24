محمد صلاح يتخطى دروغبا ويصبح افضل هداف افريقي في الدوري الانكليزي الممتاز

2021/10/24 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تخطى المصري محمد صلاح الاسطورة الايغوارية ديديه دروغبا كافضل هداف افريقي في الدوري الانكليزي الممتاز بـ 105 اهداف بتسجيله الهدف الثالث في مرمى يونايتد.سجّل محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه ليفربول امام مضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري الانكليزي الممتاز ليفك بفضله الشراكة مع دروغبا.واضاف صلاح مع الوقت بدل الضائع من الشوط الاول الهدف الثاني له والرابع لفريقه ، ومع بداية الشوط الثاني سجل الهدف الثالث له والخامس لفريقه ، ليؤكد نجوميته ومنافسته الجدية على جائزة الكرة الذهبية هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 106 أهداف.ويبدو صلاح في الطريق الصحيح لتحطيم رقمه الشخصي بعدد الأهداف في موسم واحد عندما سجّل 32 هدفاً في 2017 - 2018./انتهى9

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