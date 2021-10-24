2021/10/24 | 20:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5dD4bAazKt4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "قطار الحكومة" .. من فشل في ركوبه سينتظر 4 سنوات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "قطار الحكومة" .. من فشل في ركوبه سينتظر 4 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).