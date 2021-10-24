2021/10/24 | 20:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LRpirGqUnYw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكتل الفائزة بانتخابات تشرين تبدأ اجتماعاتها لرسم خارطة التحالفات | تقرير أحمد عرام) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكتل الفائزة بانتخابات تشرين تبدأ اجتماعاتها لرسم خارطة التحالفات | تقرير أحمد عرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).