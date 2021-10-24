2021/10/24 | 20:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BaEyqcgvtqw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجتماع الاطار.. هل سينهي سيناريو الاقتحام؟ | تقرير: أنس يوسف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اجتماع الاطار.. هل سينهي سيناريو الاقتحام؟ | تقرير: أنس يوسف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).