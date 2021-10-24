ميسان: النيران تلتهم مخازن تجارية ومصرع أحد المنتسبين (صور)

2021/10/24 | 20:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة ميسان، الأحد، إخماد حادث حريق اندلع داخل مخازن تجارية متخمة بالبضائع، فيما تسبب بوفاة أحد المنتسبين.

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وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الأول 2021)، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت باقصى الجهد واضطرت الى سحب القوة الاحتياطية من رجال الإطفاء في فترة الإستراحة لتواصل العمل اليل بالنهار على مدى اكثر من 20 ساعة عمل شاق مضني من عمليات الاطفاء قدمت فيه فرق الاطفاء شهيداً من منتسبها وهو يكافح النيران ببسالة".

وأوضح أن "حادث حريق هائل اندلع في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم الأحد داخل ثلاثة مخازن متخمة بالبضائع من زيوت ومواد غذائية المكدسة بشكل غير نظامي فوضوي مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة حي الحسين سوق الجملة مركز محافظة ميسان".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران داخل تلك المخازن المتخمة ونجحت بالسيطرة واخماد النيران حتى تهاوى بناء سقف تلك المخازن على رجال الدفاع المدني بسبب الحرارة العالية من جراء الحريق مما فاقم الوضع سوء وادى انهيار المبنى الى محاصرت مفوض اطفاء ( احمد حميد شخيتر ) وسط النيران مستشهداً بطلاً ليلتحق بركب الأبطال من رجال الدفاع المدني".

وأشار البيان إلى أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

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