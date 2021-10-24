2021/10/24 | 20:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، احتمالية تمديد عملية النظر بالطعون، وفيما أشارت إلى أن إعادة عد وفرز الأصوات يدوياً ستستغرق أياماً في المحطات المقبول الطعن بنتائجها، أكدت حسم النظر بمعظم الطعون.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية: المصادقة على نتائج الانتخابات قد تتأخر المركز الخبري الوطني.

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