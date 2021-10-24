2021/10/24 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني قالت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، إن عقد شراء أجهزة الرادارات المتطورة مع فرنسا، لتطوير المنظومة العسكرية العراقية، متوقف على توفير الأموال اللازمة لشراء تلك الأجهزة.وأكد المتحدث باسم القيادة، تحسين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة لـ”NNC” تكشف سبب توقف شراء “الرادارات” الفرنسية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة لـ”NNC” تكشف سبب توقف شراء “الرادارات” الفرنسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة لـ”NNC” تكشف سبب توقف شراء “الرادارات” الفرنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).