صحيفة: ’قوى الدولة’ خسر 11 مقعداً لغياب التنسيق بين العبادي والحكيم! (جداول)

2021/10/24 | 21:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلّط مقال، الأحد، الضوء على جملة عوامل قال إنها تسببت بالتراجع الملحوظ في عدد مقاعد تيار الحكمة وائتلاف النصر، بعد تشكيلهما تحالف "قوى الدولة" والذي حصد 6 مقاعد فقط، بعد أن كانا يحظيان بأكثر من 40 مقعداً في البرلمان السابق.المقال المطوّل الذي نشرته صحيفة "النهار العربي" اللبنانية، وتابعه "ناس" (24 تشرين الأول 2021) ألقى باللوم على "تكاسل" الماكنات الانتخابية للتحالف، وعدم التعامل بجدية مع قانون الانتخابات الجديد، حيث رصد "تنافس مرشحي ائتلاف النصر مع مرشحي تحالف قوى الدولة، في 46 دائرة على الأقل، رغم أن النصر جزء من قوى الدولة، وتسبب ذلك مباشرةً، بخسارة تحالف قوى الدولة 11 مقعداً".ومن جانب آخر، فقد "تسبب الزجّ بعدد كبير من المرشحين، بشكل اعتباطي، بتشتيت أصوات التحالف، حيث قدم الائتلافان المتحالفان أكثر من 140 مرشحاً، لم يتجاوز 44 منهم عتبة الـ 1000 صوت، الأمر الذي قاد إلى تشتيت أكثر من 312 ألف صوت، بينما تقدمت الكتلة الصدرية بـ 95 مرشحاً فقط، وقلّصت أعداد الأصوات المشتتة إلى نحو 150 ألف صوت فقط".وعزا المقال "الخسائر القاسية للتحالف، إلى غياب التنسيق والتنازل بين زعيمي التحالف عمار الحكيم وحيدر العبادي، حيث كان بمقدورهما حصد ما يتراوح بين 16 مقعداً على الأقل، وصولاً إلى أكثر من 40 مقعداً فيما لو قاما بتنسيق الجهود وترتيب قوائم الترشح".ووفقاً لـ"قائمة الخسائر" فقد احتلت محافظة بابل المرتبة الأولى بين المحافظات حيث خسر فيها تحالف "قوى الدولة" 3 مقاعد نتيجة تقديم انفراد كل من مكونات التحالف بتقديم مرشحين.

1 مقعد في البصرة – الدائرة الخامسة لمصلحة "الكتلة الصدرية".

1 مقعد في الديوانية – الدائرة الثالثة لمصلحة "إقتدار وطن".

1 مقعد في النجف – الدائرة الأولى لمصلحة "دولة القانون".

1 مقعد في بابل – الدائرة الأولى لمصلحة "إشراقة كانون".

1 مقعد في بابل – الدائرة الثانية لمصلحة "مستقل".

1 مقعد في بابل – الدائرة الثالثة (كوتا) لمصلحة "الكتلة الصدرية".

1 مقعد في بغداد – الدائرة السابعة لمصلحة "الكتلة الصدرية".

1 مقعد في بغداد – الدائرة الثانية عشر لمصلحة "الكتلة الصدرية أو المستقل".

1 مقعد في ديالى – الدائرة الثالثة لمصلحة "تحالف الفتح".

1 مقعد في كربلاء – الدائرة الثالثة (كوتا) لمصلحة "المنتج الوطني"

1 مقعد في نينوى – الدائرة الرابعة (كوتا) لمصلحة "تحالف حسم".

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وتُظهر البيانات الآتية، الأعداد الكلية للدوائر التي تنافس فيها الحليفان المفترضان، وتُمكن ملاحظة المواقع التي تسبب فيها الحليفان بخسارة بعضهما البعض بشكل مباشر في الدوائر التي تحوي مجموع الأصوات، أما تلك المُدرجة من دون ذكر مجموع الأصوات، فهي الدوائر التي لم يتمكن فيها الحليفان من الوصول إلى عتبة الفائزين، حتى مع جمع أصواتهما:

البصرة

الدائرة الأولى - 5 مقاعد

"تحالف قوى الدولة": جواد كاظم حسن البزوني – 3232 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: ماهر فرج رسن العبودي – 73 صوتاً (خاسر).

الدائرة الثانية – 5 مقاعد

تحالف قوى الدولة: جبار علي حسين اللعيبي – 3045 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: مناضل عبد خنجر الركابي – 573 صوتاً (خاسر).

الدائرة الثالثة – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: صباح حاتم الشغانبي – 3307 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: علي خماس الحلفي – 140 صوتاً (خاسر).

الدائرة الرابعة – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: أماني نهير سعود الدريس – 92 صوتاً (خاسرة).

تحالف قوى الدولة: علي شداد فارس الجوراني – 10015 صوتاً (فائز).

الدائرة الخامسة – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: جواد عبد العباس محمد الإمارة – 7115 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: ذياب عبد الله الحجاج – 3913 صوتاً (خاسر).

المجموع: 11028 صوتاً.

الفائز بالمقعد الثالث: حيدر مصطفى عذافه (الكتلة الصدرية) – 10188 صوتاً.

الدائرة السادسة – 3 مقاعد

تحالف قوى الدولة: انتصار حمد المالكي – 2871 صوتاً (خاسرة).

ائتلاف النصر: سجى مناضل عبد خنجر الركابي – 317 صوتاً (خاسرة).

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الديوانيّة

الدائرة الأولى – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: ميثم حبيب المصلحي – 2642 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر": خضير خفيف الكرعاوي – 1761 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: جعفر كاظم آل حاتم – 2799 صوتاً (خاسر).

الدائرة الثالثة – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: ابتسام محمد العوادي – 513 صوتاً (خاسر).

تحالف قوى الدولة: علي مانع البديري – 6601 صوت (خاسر).

ائتلاف النصر: جبير سلمان الجبوري – 2994 صوتاً (خاسر).

المجموع: 10108 أصوات.

الفائز بالمقعد الرابع: حيدر شيخان الجبوري (اقتدار وطن – عبد الحسين عبطان) – 7453 صوتاً.

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المثنى

الدائرة الأولى – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: فاهم عبد الحسين العبساوي – 3648 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: حسين منيصب العبساوي - 2670 صوتاً (خاسر).

الدائرة الثانية – 3 مقاعد

تحالف قوى الدولة: فالح ساري الجياشي – 9529 صوتاً (فائز).

ائتلاف النصر: فريق إبراهيم الأعاجيبي – 3870 صوتاً (خاسر).

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النجف

الدائرة الأولى – 5 مقاعد

تحالف قوى الدولة: أزهار صالح الحكيم – 69 صوتاً (خاسرة).

تحالف قوى الدولة: حيدر حميد محمود – 5378 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: نجم عبد الله الفتلاوي – 312 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: عبد الله محمد الغزالي – 6068 صوتاً (خاسر).

المجموع: 11872 صوتاً.

الفائز بالمقعد الرابع: عقيل عباس الفتلاوي (دولة القانون): 8330 صوتاً.

الدائرة الثانية – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: هادي دعبول الحاتمي – 1419 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: عمار وحيد العيساوي – 6258 صوتاً (خاسر).

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بابل

الدائرة الأولى – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: سالم طحمير الطفيلي – 5370 صوتاً (خاسر).

تحالف قوى الدولة: أسعد منعم المسلماوي – 7770 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: فلاح عبد الكريم الخفاجي – 5910 صوتاً (خاسر).

المجموع: 19050 صوتاً.

الفائز بالمقعد الثالث: حيدر محمد المطيري (إشراقة كانون): 11011 صوتاً.

الدائرة الثانية – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: صادق مدلول البوجاسم – 6493 صوتاً (خاسر).

تحالف قوى الدولة: زينب فاضل عبدان – 743 صوتاً (خاسرة).

ائتلاف النصر: حسين عبد الرضا الهلوج – 4687 صوتاً (خاسر).

المجموع: 11923 صوتاً.

الفائز بالمقعد الرابع: أمير كامل المعموري (مستقل): 6595 صوتاً.

الدائرة الثالثة – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: حسن فدعم الجنابي – 6511 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: آلاء عبد الجبار الخزعلي – 55 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: حسين عبد الخضر البعيجي – 3079 صوتاً (خاسر).

المجموع: 9645 صوتاً.

الفائزة بمقعد الكوتا: سها باسم عبد الأمير الزبيدي (الكتلة الصدرية): 9173 صوتاً.

الدائرة الرابعة – 5 مقاعد

تحالف قوى الدولة: رفلاء راضي الجحيشي – 5579 صوتاً (خاسرة).

ائتلاف النصر: عباس كامل الجحيشي – 2285 صوتاً (خاسر).

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بغداد

الدائرة الأولى – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: هبة عادل الساعدي – 256 صوتاً (خاسرة).

تحالف قوى الدولة: هبة علي الخفاجي – 984 صوتاً (خاسرة).

ائتلاف النصر: ذكرى عمار الرديني – 2215 صوتاً (خاسرة).

الدائرة الثالثة – 5 مقاعد

تحالف قوى الدولة: سلمى فرحان الشويلي – 542 صوتاً (خاسرة).

تحالف قوى الدولة: علي جاسم الحميداوي – 4850 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: هناء بدر الوحيلي – 767 صوتاً (خاسرة).

الدائرة الرابعة – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: علاوي نعمة البنداوي – 2907 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: وسام ناهض الساعدي – 1394 صوتاً (خاسر).

الدائرة الخامسة – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: جاسم موحان البخاتي – 3645 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: آيات مظفر البارودي – 1533 صوتاً (خاسرة).

الدائرة السابعة – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: انسجام عبد الزهرة الغراوي – 4062 (خاسرة).

ائتلاف النصر: كولشان جمال كمالي – 706 أصوات (خاسرة).

المجموع: 4768 صوتاً.

الفائزة بالمقعد الرابع: ابتسام جاسم التميمي (الكتلة الصدرية): 4092 صوتاً.

الدائرة الثامنة – 3 مقاعد

تحالف قوى الدولة: علي عبد الحسين الركابي – 1638 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: صادق فاضل الحسني – 3496 صوتاً (خاسر).

الدائرة التاسعة – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: رحمن علي الفياض – 2470 صوتاً (خاسر).

تحالف قوى الدولة: نداء صباح الكعبي – 878 صوتاً (خاسر).

تحالف قوى الدولة: حاتم عويد الدفاعي – 271 صوتاً (خاسر).

الدائرة الحادية عشرة – 5 مقاعد

تحالف قوى الدولة: عبد الأمير كاظم الجيزاني – 3240 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: بكر ضاري العيسى – 1707 أصوات (خاسر).

الدائرة الثانية عشرة – 5 مقاعد

تحالف قوى الدولة: شذى صالح العبيدي - 293 صوتاً (خاسرة).

تحالف قوى الدولة: غيث خالد الشيخلي – 994 – صوتاً (خاسر).

تحالف قوى الدولة: محمد حسين علي الحكيم – 876 صوتاً (خاسر).

تحالف قوى الدولة: أسعد نجم فرجاوي – 99 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: ضحى نشأت الطالباني – 143 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: صلاح الدين محمد الدليمي – 2282 صوتاً (خاسر).

المجموع: 4687 صوتاً.

الفائز بالمقعد الرابع: حسين سعيد الربيعي (مستقل): 4231 صوتاً.

الفائزة بمقعد الكوتا: شيماء جعفر العبيدي (الكتلة الصدرية): 3798 صوتاً.

الدائرة الثالثة عشرة – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: هشام عبد الملك السهيل – 3126 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: مهيب محمد الغافل – 850 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: أمل جبار الغزاوي – 95 صوتاً (خاسرة).

الدائرة الرابعة عشرة – 5 مقاعد

تحالف قوى الدولة: شيماء عبد الرحيم المشهداني – 98 صوتاً (خاسرة).

تحالف قوى الدولة: وليد إسماعيل الشجيري – 537 صوتاً (خاسر).

تحالف قوى الدولة: بليغ مثقال أبو كلل – 1546 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: حيدر نصر الله الجبوري – 1165 صوتاً (خاسر).

الدائرة الخامسة عشرة – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: ذو الفقار سحين الخزاعي – 467 صوتاً (خاسر).

تحالف قوى الدولة: كوثر جواد العتابي – 1632 صوتاً (خاسرة).

ائتلاف النصر: علي صباح العبادي – 769 صوتاً (خاسر).

الدائرة السابعة عشرة – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: حاتم عبد الله الطائي – 1843 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: أحمد عبيد العبيدي – 495 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: ذياب كامل الخزرجي – 1649 صوتاً (خاسر).

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ديالى

الدائرة الأولى – 5 مقاعد

تحالف قوى الدولة: ياسر عبد الحليم المدني – 1529 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: سعد نصيف الباوي – 521 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: علاء ناصر الكرخي – 392 صوتاً (خاسر).

الدائرة الثانية – 3 مقاعد

تحالف قوى الدولة: فرات محمد التميمي – 4118 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: منى هادي الكروي – 40 صوتاً (خاسر).

الدائرة الثالثة – 3 مقاعد

تحالف قوى الدولة: قاسم عوده المعموري – 5106 أصوات (خاسر).

ائتلاف النصر: رياض عباس التميمي – 12007 أصوات (خاسر).

المجموع: 17113 صوتاً.

الفائز بالمقعد الثاني: سالم إبراهيم العنبكي (تحالف الفتح): 13543 صوتاً.

الدائرة الرابعة – 3 مقاعد

تحالف قوى الدولة: ساره مطشر المهداوي – 89 صوتاً (خاسرة).

ائتلاف النصر: محمود عبد الله اللهيبي – 3591 صوتاً (خاسر).

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ذي قار

الدائرة الأولى – 3 مقاعد

تحالف قوى الدولة: كاظم راضي الموسوي – 1883 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: آلاء حسن الشمري – 308 أصوات (خاسرة).

الدائرة الثانية – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: مرتضى عبود الإبراهيمي – 3949 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: هناء زغير الحسيناوي – 163 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: سلطان حسن ناصر البدري – 1085 صوتاً (خاسر).

الدائرة الثالثة – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: زينب وحيد الخزرجي – 3021 صوتاً (خاسرة).

ائتلاف النصر: عبد الأمير رحيمة الركابي – 1256 صوتاً (خاسر).

الدائرة الرابعة – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: ستار جبار العلي – 4605 أصوات (خاسر).

ائتلاف النصر: حيان غالب المزيعل – 2291 صوتاً.



(خاسر).

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صلاح الدين

الدائرة الأولى – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: محمود يونس الحديثي – 25 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: حسام داوود العيساوي – 197 صوتاً (خاسر).

الدائرة الثانية – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: مراد شاكر المولى – 2610 أصوات (خاسر).

ائتلاف النصر: نسرين جاسم الخفاجي – 260 صوتاً (خاسر).

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كربلاء

الدائرة الأولى – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: رواء علي الكعبي – 89 صوتاً (خاسرة).

تحالف قوى الدولة: حازم عبادي اليساري – 4059 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: هاني عبود اليساري – 968 صوتاً (خاسر).

الدائرة الثانية – 3 مقاعد

تحالف قوى الدولة: حسن محمد المسعودي – 5115 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: منال حميد شرموطي – 4026 صوتاً (فائزة).

الدائرة الثالثة – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: عمار شاكر العطار – 1243 صوتاً (خاسر).

ائتلاف النصر: صفاء هاشم نصر الله – 1139 صوتاً (خاسرة).

المجموع: 2382 صوتاً.

الفائزة بمقعد الكوتا: ابتسام هاشم الإبراهيمي (المنتج الوطني): 1730 صوتاً.

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نينوى

الدائرة الرابعة – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: زينب صباح فاضليان – 28 صوتاً (خاسرة).

ائتلاف النصر: خليل عباس جولاق – 9580 صوتاً (خاسر).

المجموع: 9608 أصوات.

الفائزة بمقعد الكوتا: زليخة الياس بكار (حسم): 4919 صوتاً.

الدائرة السابعة – 3 مقاعد

تحالف قوى الدولة: أفراح عبد الخالق النعيمي – 383 صوتاً (خاسرة).

ائتلاف النصر: محمد حازم قبلان – 1761 صوتاً (خاسر).

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واسط

الدائرة الثانية – 3 مقاعد

تحالف قوى الدولة: سعدية عبد الله العقابي – 4878 صوتاً (خاسرة).

ائتلاف النصر: شهيد جمعة الكلابي – 341 صوتاً (خاسر).

الدائرة الثالثة – 4 مقاعد

تحالف قوى الدولة: نصره هاشم الشجيري – 1415 صوتاً (خاسرة).

تحالف قوى الدولة: مهدي يونس القرغولي – 3703 أصوات (خاسر).

ائتلاف النصر: علي بهلول الشمري – 504 أصوات (خاسر).

ائتلاف النصر: وديان فرات الزوار – 92 صوتاً (خاسرة).

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