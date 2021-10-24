2021/10/24 | 21:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان السعودية إنتاج الهيدروجين ورد وزير الطاقة على من يعتقد في زوال المملكة، وتفاعلات قضية العفو الخاص عن بعض المحكومين في الكويت، مرورًا بالمساعدات الحكومية لشركات الطيران، ورد إليسا على ما أثير حول ارتدائها درعًا واقيًا في حفل بغداد، وصولا للأرقام القياسية لنجم ليفربول محمد صلاح بعد تسجيله هاترك في مانشستر يونايتد..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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