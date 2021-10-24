2021/10/24 | 21:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XYg6XJMS3ME

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحالف الفتح لدجلة: من الصعب أن يجلس الصدر والمالكي على طاولة واحدة في هذا الوقت) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحالف الفتح لدجلة: من الصعب أن يجلس الصدر والمالكي على طاولة واحدة في هذا الوقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).