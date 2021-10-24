2021/10/24 | 21:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _la4Ur5LzMk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل التجديد للكاظمي اسهل من تسمية رئيس وزراء جديد؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل التجديد للكاظمي اسهل من تسمية رئيس وزراء جديد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).