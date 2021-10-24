2021/10/24 | 21:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6YrYdnq3Ud0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكثر من ثلثي الطعون تصل مراحلها النهائية بالتدقيق.. والمعترضون على مشارف المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اكثر من ثلثي الطعون تصل مراحلها النهائية بالتدقيق.. والمعترضون على مشارف المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).