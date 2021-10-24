المفوضية تصدر موقفا جديدا بشأن الطعون

2021/10/24 | 21:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات، الاحد، إعادة العد والفرز اليدوي لـ297 محطة مطعون بها، مشيرة إلى انها توزعت على 13 محافظة.

وقالت المفوضية في بيان اليوم، (24 تشرين الاول 2021)، انها "تستمر بدراسة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني، وبناء عليه جرى عرض ٤٨٣ طعنا على مجلس المفوضين اليوم الأحد، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد ٤٦١ طعنا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام الماده ٣٨ /أولا من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ، حيث أن الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فضلا عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية إلى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون".

وأضاف البيان ان "المجلس وافق على إعادة العد والفرز اليدوي ل ٢٩٧ محطة من المحطات الانتخابية المطعون بها بناء على ٢٢ طعنا توزعت على المحافظات كل من ديالى ونينوى وميسان وكربلاء وكركوك وذي قار والأنبار والقادسية وصلاح الدين والمثنى والبصرة وبغداد وبابل، كونها جاءت مدعمة بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز".

ولفت إلى انه "ولا صحة لما تتناوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتيجة هذه الطعون، إذ أن هذه النتيجة ستعلن من قبل المفوضية بعد انتهاء إجراءات عملية العد والفرز اليدوي التي ستكون في بغداد كما أوضحنا".

وبين ان "المفوضية ستبدأ بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها التابعة إلى مكتب محافظة انتخابات نينوى اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق ٢٧ تشرين الأول من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا، وتليها بقية محطات مكاتب المحافظات المطعون بها والتي سيتم الاعلان عنها وفق جدول زمني لاحقا لتحديد أسماء وأرقام المراكز والمحطات المطعون فيها على مستوى المحافظة والدائرة، وستجري عملية العد والفرز اليدوي بحضور ممثلي المرشحين في الدائرة المطعون بمحطاتها والمراقبين ووسائل الاعلام، وستواصل المفوضية النظر ببقية الطعون تباعا".

A.A

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