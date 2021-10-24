علق في غابة “جليدية”.. لبناني يستغيث من حدود بولندا

2021/10/24 | 21:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ السبت، بخبر الشاب اللبناني علي عبد الوارث، العالق منذ أيام على الحدود البولندية مع بيلاروسيا، في إحدى الغابات وسط البرد القارس، يناشد من يسمع النداء: “أعيدوني […]

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لبناني يستغيث من حدود بولندا المركز الخبري الوطني.

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