المفوضية ترد 461 طعناً في نتائج الانتخابات

2021/10/24 | 21:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، رد 461 طعناً بنتائج الانتخابات، لأسباب مختلفة وقالت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بدراسة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني، وبناء عليه جرى عرض ٤٨٣ طعنًا على مجلس المفوضين اليوم الأحد، وبعد استكمال الإجراءات …

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