دولة القانون يرفض “التصعيد” ويكشف ملفات اجتماع الإطار التنسيقي

2021/10/24 | 21:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشف أئتلاف دولة القانون، اليوم الاحد، عن أهم الملفات التي ستطرح على طاولة اجتماع الإطار التنسيقي بين بعض القوى الشيعية، في منزل زعيم دولة القانون نوري المالكي.وقال القيادي في دولة […]

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