2021/10/24 | 21:44 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشاف أحافير أقدم قطيع ديناصورات يعود للعصر الجوراسى منذ قرابة 193 مليون سنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/24 | 21:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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