السعودية تعلن عن اجراءات جديدة تخص أداء “العمرة”

2021/10/24 | 21:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأحد، ألغاء مدة الـ15 يوما الفاصلة بين تصريح العمرة وحجز موعد جديد لأداء العمرة.وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى إنه “يمكن حجز تصاريح أداء العمرة لتكون تصريحا فعالا في اليوم، وبعد انتهاء التصريح يمكن الحجز مرة أخرى للعمرة، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك مدة …

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