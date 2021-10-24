حقيقة حضور الكتلة الصدرية باجتماع منزل المالكي

2021/10/24 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

السيد **هشام الركابي **مدير المكتب الاعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون *السيد المالكي* : الاجتماع المنعقد في منزل السيد المالكي اقتصر على القوى السياسية المعارضة لنتائج الانتخابات فقط ولهذا لن يكون هناك الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب تقدم والتيار الصدري .

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