اصابة / 4 / اشخاص من عائلة واحدة في حادث سير شمال بعقوبة

2021/10/24 | 21:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اصيب اربعة اشخاص من عائلة واحدة في حادث سير شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان حادث سير وقع على طريق ستراتيجي يربط ديالى بمحافظات اقليم كردستان ، قرب ناحية العظيم شمال بعقوبة ، اسفر عن اصابة اربعة من اسرة واحدة بعضهم في حالة حرجة ".واضاف :" ان طريق كركوك - بغداد ، شمال بعقوبة ، يسجل حادث سير كل / 6 / ساعات كمعدل ، بسبب الزخم الكبير وكثرة المطبات والحفر "./انتهى

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