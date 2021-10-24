2021/10/24 | 21:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/القت القوات الامنية القبض على قاتل بعد 12ساعة من ارتكاب جريمته فيل كركوك .وقال مصدر امني :" ان قوات مكافحة الاجرام كشفت حادثة قتل حصلت صباح اليوم على الطريق السريع الرابط بين محافظتي كركوك واربيل ..والقت القبض على الجاني خلال ١٢ ساعة، واعترف بارتكابه الجريمة على اثر مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه وهما يتعاطيان المشروبات الكحولية ".وكانت مفارز الشرطة عثرت على جثة متروكة عليها اطلاقات نارية في نهاية منطقة عرفة مقابل منطقة 2000 دار .و تم نقل الجثة الى الطب العدلي./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على قاتل بعد ساعات من ارتكاب جريمته في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على قاتل بعد ساعات من ارتكاب جريمته في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).