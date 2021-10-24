2021/10/24 | 21:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت "اللجنة المركزية للاحتجاجات"، الاحد، اختيار محافظة واسط موقعاً مركزياً لإحياء ذكرى تظاهرات 25 تشرين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وكتب الناشط ضرغام ماجد، عبر صفحته على "فيسبوك" وتابعه "ناس" (24 تشرين الاول 2021)، انه "إحياءً لإستمرار الحركة الإحتجاجية، وتبنياً لتطلعات شهداء التغيير، اجتمعت اللجنة المركزية هذا اليوم لوضع آلية فاعلة لـخطوة يوم ٢٥ تشرين القادم، وقد تم اتفاق جميع المحافظات المجتمعة على مجموعة قرارات".

واضاف ماجد انه "نظراً للظرف العام الذي يحيط بمجريات الأحداث، من إنتظار تشكيل الحكومة، إضافة لحرصنا على نجاح الخطوة وضرورة تجنيبها خطر التظاهرات المشبوهة التي تتبناها الأحزاب الخاسرة وأذرعها في محافظة بغداد خصوصاً، فضلاً عن أهمية جعل هذا اليوم مناسبةً إحتجاجية تطالب بحقوق الشعب، و تتسق مع الهدف السامي الذي رحل من أجله شهداء الوطن، لا مجردَ ذكرىً عابرة، فقد تقرر أن تكون هنالك تظاهرة مركزية في محافظة واسط، لكونها واحدة من المحافظات المستقرة والمسيطر عليها أمنياً".

وتابع "وسوف تتبنى هذه الخطوة مطالب الشعب والمحتجين ، والتي سيعلن عنها في #بيان_موحد ، سيُقرأ في يوم التظاهرة المركزية في محافظة واسط ، وفي جميع المحافظات المنتفضة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختيار محافظة واسط موقعاً مركزياً لإحياء ذكرى تظاهرات 25 تشرين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختيار محافظة واسط موقعاً مركزياً لإحياء ذكرى تظاهرات 25 تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).